Больше 50% украинцев считают ВР и суды местами наибольшего распространения коррупции – опрос

Более 50% граждан Украины считают, что коррупция больше всего распространена среди народных депутатов и служащих Верховной Рады и судах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и фирмы «Юкрейниан социолоджи сервис», представленные на заседании круглого стола на тему: «Коррупция в повседневной жизни украинцев: За что даем взятки? Кому и почему?».

Согласно данным опроса, 52,3% респондентов убеждены, что в судах коррупция очень распространена, а 28,4% - в целом достаточно распространена.

Всего 6,5% опрошенных считают, что коррупция в судах мало распространена, а 1,3% - вовсе не распространена. 11,7% затруднились с ответом.

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Также 50,8% опрошенных указали, что коррупция очень распространена в Верховной Раде. Еще 31,1% - что в целом достаточно распространена. Мало распространенной коррупцией в парламенте назвали 6,4%. И только 1% считает, что вовсе не распространена. 10,7% затруднились с ответом.

Кроме того, респонденты считают органы прокуратуры и правительство государственными институтами, в которых больше всего распространена коррупция.

В прокуратуре очень распространенной коррупцию считают 45% опрошенных, еще 28,9% - в целом достаточно распространенной.

42,5% респондентов убеждены, что коррупция очень распространена в правительстве, 32,3% - в целом достаточно распространена.

В то же время отдельно 39,6% опрошенных считают коррупцию очень распространенной в политических партиях, 39,1% - на таможне и 38,6% - в медицинских учреждениях.

При этом 71,1% опрошенных утверждает, что им лично или их родственникам не приходилось за последний год давать взятки. Однако 25,5% признали, что им приходилось давать взятку. 3,5% отказалось отвечать на этот вопрос.

В числе тех, кто давал взятки, чаще всего указывали, что это было в медицинских учреждениях (46,3%), в высших или средних учебных заведениях (22,5%), в местных органах власти (13,6%), в школах (10%), патрульной полиции (9,5%), в судах (6,9%), в ЖЭКах или учреждениях коммунального обслуживания (6,2%), на таможне (5,4%) и других учреждениях. 11,7% затруднились с ответом.

Опрос населения Украины был проведен с 18 сентября по 3 октября 2017 года. Всего было опрошено 2000 респондентов по выборке, которая представляет взрослое население Украины (за исключением оккупированных территорий Крыма и отдельных территорий в Донецкой и Луганской областях). Погрешность выборки не превышает 2,3%.