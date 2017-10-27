В Харькове пройдет прощание с девушкой, погибшей в кровавом ДТП

Церемония прощания с Дианой Берченко состоится сегодня в морге больницы скорой и неотложной помощи №4.

Прощание начнётся в 14.00, передает МедиаПорт, ссылаясь на пресс-службу Харьковского городского совета.

24-летняя Диана Берченко работала бизнес-тренером в международной компании и совсем недавно переехала в Днепр, рассказала её подруга Людмила Мащенко. В Харьков Диана приезжала к семье.

"Мы с Дианой были знакомы больше трёх лет. Сначала работали в одной компании, но в разных городах. Общались, дружили. Диана закончила университет питания и торговли, работала бизнес-тренером. В октябре только переехала в Днепр. Говорила, что устала от командировок, хочет быть там, где любимый… Они познакомились на работе и планировали пожениться", — рассказывает Людмила.

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"Диана — очень целеустремленный человек, из тех, о ком говорят: вижу цель, не вижу препятствий. Какое бы задание ей не дали, несмотря на трудности, она добивалась всего, чего хотела, хотя внешне была очень хрупкой девушкой", — вспоминает подруга.

Диана изучала английский и много времени уделяла работе.

"Изучала материалы, проводила обучение, разрабатывала тренинги, участвовала в конкурсах как тренер и как агент по продажам, — рассказывает Людмила. — С сестрой Ксюшей (Оксана Берченко после ДТП находится в больнице в тяжелом состоянии - УНИАН.) они были очень близки и любили друг друга. Если ездили отдыхать, то старались всегда вместе".

Состояние девушки после ДТП 18 октября врачи оценивали как крайне тяжёлое. Она боролась за жизнь неделю. Утром 26 октября умерла.

В ДТП погиб муж Оксаны Берченко (Евтеевой) Александр.