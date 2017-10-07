Суд оставил под стражей директора одесского лагеря "Виктория"

Апелляционный суд Одесской области отказал стороне защиты и оставил под стражей директора детского оздоровительного комплекса "Виктория", где трагически погибли дети. Об этом информирует прокуратура областии.

Приморский районный суд Одессы наложил арест на здания и сооружения лагеря, чтобы предотвратить возможные действия по сокрытию доказательств по делу.

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Напомним, в ночь на 16 сентября в Одессе загорелся муниципальный детский оздоровительно-спортивный лагерь "Виктория". На момент возгорания в лагере находилось 150 детей. В корпусе, который загорелся, было 42 ребенка. Трое детей погибли во время пожара, еще двое получили травмы.

Сейчас арестованы двое лиц, подозреваемых в совершении преступлений, продолжаются следственные действия.