Суд оставил под стражей директора одесского лагеря "Виктория"
Директор детского лагеря "Виктория" в Одессе, пожар в котором унес жизни трех детей, остается под стражей. Ответственную за пожарную безопасность учреждения отпустили на поруки депутатов Верховной Рады.
Апелляционный суд Одесской области отказал стороне защиты и оставил под стражей директора детского оздоровительного комплекса "Виктория", где трагически погибли дети. Об этом информирует прокуратура областии.
Приморский районный суд Одессы наложил арест на здания и сооружения лагеря, чтобы предотвратить возможные действия по сокрытию доказательств по делу.
Читайте такжеПричиной пожара в одесском лагере мог стать оставленный без присмотра включенный кипятильник
Напомним, в ночь на 16 сентября в Одессе загорелся муниципальный детский оздоровительно-спортивный лагерь "Виктория". На момент возгорания в лагере находилось 150 детей. В корпусе, который загорелся, было 42 ребенка. Трое детей погибли во время пожара, еще двое получили травмы.
Сейчас арестованы двое лиц, подозреваемых в совершении преступлений, продолжаются следственные действия.