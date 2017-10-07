Суд оставил под стражей директора одесского лагеря "Виктория"

01:53, 07 октября 2017
Общество
55 0

Директор детского лагеря "Виктория" в Одессе, пожар в котором унес жизни трех детей, остается под стражей. Ответственную за пожарную безопасность учреждения отпустили на поруки депутатов Верховной Рады.

После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки трех детей / фото УНИАН

Апелляционный суд Одесской области отказал стороне защиты и оставил под стражей директора детского оздоровительного комплекса "Виктория", где трагически погибли дети. Об этом информирует прокуратура областии.

Приморский районный суд Одессы наложил арест на здания и сооружения лагеря, чтобы предотвратить возможные действия по сокрытию доказательств по делу.

Читайте такжеПричиной пожара в одесском лагере мог стать оставленный без присмотра включенный кипятильник

Напомним, в ночь на 16 сентября в Одессе загорелся муниципальный детский оздоровительно-спортивный лагерь "Виктория". На момент возгорания в лагере находилось 150 детей. В корпусе, который загорелся, было 42 ребенка. Трое детей погибли во время пожара, еще двое получили травмы.

Сейчас арестованы двое лиц, подозреваемых в совершении преступлений, продолжаются следственные действия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Трагический пожар в детском лагере в Одессе
Теги: #пожар в лагере Виктория#директор лагеря Виктория