Барановский и ветеринары едят разное российское мясо

Введение запрета на ввоз продукции животноводства из Российской Федерации не стоит на повестке дня Государственной ветеринарной службы Украины. Об этом УНИАН сообщил главный государственный ветеринарный инспектор Украины Иван БИСЮК.

По его словам, Ветдепартамент не намерен вводить запрет на ввоз в Украину продукции животноводства из Российской Федерации.

Относительно отмены РФ запрета на ввоз украинской продукции он сообщил, что сегодня Ветдепартамент Украины направил Россельхознадзору очередное письмо с предложением продолжить инспектирование украинских предприятий.

«Мы ищем пути соприкосновения с ними», - добавил И.БИСЮК.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля министр сельского хозяйства Александр БАРАНОВСКИЙ заявил, что Украина намерена ввести запрет на ввоз животноводческой продукции из России. При этом министр отметил, что запрет будет введен на всю животноводческую продукцию - как мясную, так и молочную. На вопрос, почему будет введен запрет, А.БАРАНОВСКИЙ кратко ответил: «Некачественная».

Россия с 20 января этого года запретила ввоз из Украины продукции животноводства.

После проведения аудита молочных предприятий Украины российскими экспертами принято решение о выдаче разрешений на экспорт в РФ следующим предприятиям: Балтский молочно-консервный комбинат детских продуктов (Одесская обл.), ЧП КФ "Прометей" (филиал "Менский сыр"), ЧП "Рось" (филиал "Роменский молочный комбинат"), ЗАО "Пирятинский сырзавод", ЗАО "Хмельницкая маслосырбаза" и ЗАО "Гадячсыр".