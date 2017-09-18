Умеров: ни один "приговор" не отнимет у нас свободу

В ближайшее время власти РФ вынесут "приговор " Ильми Умерову. Об этом написал на своей странице в Фейсбук преследуемый российскими властями один из лидеров крымских татар Ильми Умеров.

"Ни у кого нет сомнений, что дело в отношении меня, полностью сфабриковано спецслужбами с целью запугать моих соотечественников, продемонстрировать им как будут поступать с ними, окажись они в качестве мишени репрессий, - пишет он. - Суды из органов правосудия и закона в Крыму превратились в инструмент преследований и борьбы с политически неугодными жителями полуострова. В канун последних заседаний и приговора, я хочу заявить, что не испугаюсь ваших преследований, свою борьбу против репрессий я продолжу даже из тюрьмы, сколько бы мне не уготовано было там протянуть.

По словам Умерова, свобода крымских татар - это не чей-то подарок.

"Это самое главное в нашем национальном естестве, выстраданное длинной историей и нелёгкой судьбой. Ни один ваш "приговор" не отнимет у нас свободу!" - уверен он.