В Житомире волонтеры Корпуса Мира США будут помогать молодежи изучать английский

В Житомире волонтеры Корпуса Мира США будут помогать молодежи приобрести навыки владения английским языком. Как передает корреспондент УНИАН, встреча городской власти с волонтерами состоялась сегодня утром в пресс-центре Житомирского городского совета.

Участникам мероприятия рассказали, что в течение 11 недель в Житомире будут работать волонтеры Корпуса Мира США.

30 добровольцев пообщались Житомирским городским головой Сергеем Сухомлином и его заместителем Матвеем Хреновым. Во время встречи Сухомлин рассказал гостям о развитии Житомира и ближайших планах городской власти по развитию города.

Как прозвучало на встрече, волонтеры из Америки будут преподавать английский студентам вузов и школьникам двух школ Житомира. Также волонтеры планируют подготовить городской методический семинар для учителей английского языка.

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«Основной целью пребывания Корпуса Мира в Житомире является предоставить волонтерам возможность понять нормы и традиции украинской культуры, а также развить навыки, необходимые для их скорейшего приспособления к жизни в украинских общинах», - уточнили УНИАН в пресс-службе Житомирского горсовета.

Напомним, Корпус Мира США в Украине был основан в 1992 году, когда первый украинский Президент Леонид Кравчук и американский Президент Джордж Буш подписали соответствующее двустороннее соглашение.