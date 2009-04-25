Кабмин выделит из стабфонда 260 млн. грн. авиапредприятиям

Кабинет министров Украины 22 апреля принял решение о выделения из Стабилизационного фонда 260 млн. грн для выполнения экспортных заказов украинскими авиастроительными предприятиями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ.

По его словам, согласно проекту постановления Кабмина, Харьковское государственное авиационное производственное предприятие получит 160 млн. грн., Киевскому авиационному заводу «Авиант» из Стабфонда будет предоставлено 90 млн. грн., а "Заводу 410 Гражданской авиации" - 10 млн. грн.

«Таким образом, сможем завершить до конца года строительство на Харьковском авиазаводе самолетов для Ливии. На Киевском заводе выпустим первый серийный самолет Ан-148, а также поставим комплектующие для Ан-148 на Воронежский авиазавод, на котором также ведется сборка этих самолетов. Будем ставить задачу по завершению до конца года и второго самолета Ан-148», - сказал министр.

Он убежден, что завершение экспортных заказов на ХГАПП позволит предприятию заключить новые контракты с Ливией и Египтом. «Мы развяжем руки Харьковскому заводу, который не может сегодня заключать новые контракты, так как контракты, которые сегодня не выполнены – это контракты с теми странами, которые готовы продолжать работу с Украиной», - добавил В.НОВИЦКИЙ.

Он также сообщил, что самолет Ан-74ТК-300, который несколько лет строился на ХГАПП для Ливии, практически готов. «Мы уже обратились к ливийской стороне с приглашением прибыть в Украину для передачи этого самолета», - уточнил В.НОВИЦКИЙ.

Справка УНИАН. В октябре 2005 года Управление гражданской авиации Ливийской Арабской Народной Социалистической Джамахирии и Харьковское государственное авиационное производственное предприятие ратифицировали договор на поставку нового самолета Ан-74ТК-300 в VIP-компоновке.

Согласно договору, самолет должен был быть поставлен заказчику на протяжении трех месяцев с начала финансирования, которое ливийская сторона обязалась начать со второй половины ноября 2005 года.

Ранее ХГАПП получил от Ливии заказ на изготовление двух летающих госпиталей на базе Ан-74ТК-200С. Предусматривалось, что с началом эксплуатации машин Ан-74 будет заключен контракт на строительство в Ливии базы технического обслуживания украинских самолетов Ан-74 и Ан-140-100.