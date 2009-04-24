Далеко ли до завершения кризиса

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Канн считает, что миру еще придется пережить "долгие месяцы" до завершения экономического кризиса, сообщает РИА Новостисо ссылкой на Reuters.

"Несмотря на положительные и отрицательные сигналы, мы считаем, что до завершения кризиса еще далеко", - заявил Стросс-Канн в ходе пресс-конференции.

По словам главы МВФ, "затруднительное экономическое положение продлится долгие месяцы" несмотря на некоторые признаки экономической стабильности, появившиеся в результате предпринятых антикризисных мер.

Несмотря на это, Стросс-Канн в очередной раз подтвердил, что МВФ прогнозирует оздоровление экономики в "первом семестре" следующего года.

В середине апреля Стросс-Канн уже делал заявления о том, что восстановление экономики после кризиса может начаться в первой половине 2010 года. По его словам, для того, чтобы восстановление стало возможным, необходимы решительные действия в трех направлениях: стабилизация финансового сектора, продолжение господдержки экономики и поддержка развивающихся рынков.

Ранее на этой неделе был опубликован доклад МВФ по вопросам глобальной стабильности. В документе говорилось, что, по прогнозам Фонда, в текущем году в условиях кризиса глобальная экономика может "обесцениться" примерно на четыре триллиона долларов, а две трети объема списаний придется на банковский сектор.