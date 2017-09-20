"Добро пожаловать в джунгли": в сети появился новый трейлер "Джуманджи" (видео)
18:35, 20 сентября 2017Общество
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Видео приоткрывает новые подробности будущего фильма.
"Джуманджи" / скриншот
Появился второй трейлер одной из наиболее ожидаемых премьер года «Джуманджи: Добро пожаловать в джунгли".
Лента с Дуэйном «Скалой» Джонсоном в главной роли рассказывает о школьниках, которые находят в подвале старую компьютерную игру. Загрузив её, они попадают в опасные джунгли в виде персонажей этой игры. Им придётся отыскать способ вернуться домой. Но для начала им придётся попытаться остаться в живых.
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Фильм продолжает сюжет классической приключенческой комедии «Джуманджи», главную роль в которой исполнил Робин Уильямс.
Премьера новой картины запланирована на 28 декабря.
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