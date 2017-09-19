В Киеве пьяный иностранец угрожал устроить взрыв

В Киеве правоохранители задержали иностранца, который угрожал устроить взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в г. Киеве.

Отмечается, что около 7 часов утра в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступил вызов с мобильного телефона: неизвестный назвался «террористом» и сообщил о взрыве, который он готовит.

«Мужчина в состоянии алкогольного опьянения катался в такси, звонил в полицию и сообщал, что он террорист и готовит взрыв. Полицейские вместе со Службой безопасности Украины в течение часа установили и задержали шутника», - говорится в сообщении.

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Сообщается, что правоохранители оперативно нашли и остановили машину, которой пользовался «террорист». В салоне полицейские обнаружили мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, а водитель подтвердил, что именно этот пассажир звонил в полицию с угрозами взрывов и устроил конфликт из-за суммы оплаты за услугу.

Известно, что мужчина – 48-летний гражданин другого государства, который постоянно живет в Киеве. Правоохранители устанавливают, чем он занимался в столице.

Как сообщал УНИАН ранее, в Киеве задержали мужчину, который сообщил о "заминировании" госучреждения.

«Около 11-ти часов до Печерского управления полиции позвонил неизвестный с требованиями предоставить три патрульные наряда к стеле на Майдане Независимости. Также мужчина добавил, что в противном случае у здания государственного учреждения раздастся взрыв. На адрес незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники», - говорилось в сообщении полиции.