В Одессе осудили диверсанта, планировавшего убийство и теракты в регионе

В Одессе осужден диверсант, планировавший в 2015 году теракты на территории региона. Как сообщили УНИАН в пресс-центре Управления СБ Украины в Одесской области, Приморским районным судом Одессы по материалам СБУ вынесен приговор организатору диверсионной группы, которая планировала теракты на территории города и области.

Читайте такжеСБУ установила связь пророссийского блогера Бердник с московскими кураторамиОтмечается, что сотрудники СБУ в марте 2015 года задержали местного жителя, который организовал диверсионную группу для подготовки убийства одного из одесских общественных деятелей и нескольких терактов с целью дестабилизации социально-политической ситуации в Одесской области.

Суд признал злоумышленника виновным по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 258 (теракт), ст. 115 (умышленное убийство), ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевым припасами или взрывными веществами) Уголовного кодекса Украины. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 9 месяцев. Сейчас еще трое сообщников осужденного, ожидают приговоры суда.

В управлении УНИАН уточнили, что осужденный был задержан в Одессе, а приговор накануне вступил в силу.