В американской пустыне стартовал культовый фестиваль независимого искусства (фоторепортаж)

В американской пустыне Блэк-Рок (штат Невада) происходит ежегодный фестиваль независимого искусства Burning Man.

Начался он с первой минутой последнего понедельника августа и продлится в течение восьми дней – до 4 сентября. Кульминацией мероприятия всегда считают субботу - именно тогда после захода солнца участники и организаторы должны сжечь огромную деревянную статую человека, пишет ТСН.

Впервые фест состоялся в 1986-ом. Каждый раз организаторы выбирают новую тему. В этом году это "Радикальный ритуал".

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Гости и участники фестиваля поражают друг друга креативными и пикантными костюмами, а в воздухе, пропитанном пылью и песком, бурлит дух свободы.

Территория фестиваля свободна от денег и продаж, поэтому о питании, жилье и другие нужды участники заботятся сами.