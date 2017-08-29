На Житомирщине в этом году в школу пойдут почти 14 тысяч первоклассников

На Житомирщине около 129 тыс. учеников в этом году сядут за школьные парты, из них – почти 13,7 тысяч первоклассников.

Читайте такжеБольшинство одесских первоклашек будет учиться на украинском языке Об этом УНИАН сообщили в управлении образования и науки Житомирской ОГА.

В 717 образовательных учреждениях районов и объединенных общинах области школьники начнут 2017/2018 учебный год, причем 30 учреждений являются опорными школами: 19 функционируют в общинах, 11 – в районах.

По информации управления, в этом учебном году дети Житомирщины на 100% обеспечены подвозом к учебным заведениям. Подвоз учеников обеспечивается 254 школьными автобусами, 12 из которых приобретены в июне этого года.

Напомним, четыре школы Житомирской области вошли в 100 пилотных учебных заведений Украины, в которых будет внедряться новый образовательный стандарт «Новой украинской школы».