Pink прервала пятилетнее молчание и представила песню о боли разрыва и несбывшихся надеждах

Пять с лишним лет Пинк не радовала поклонников новыми альбомами, и вот теперь, наконец-то, прервала затянувшееся молчание.

В минувший четверг Пинк неожиданно для всех одновременно выпустила и новую песню, и анонсировала следующий, седьмой по счету альбом, пишет gogetnews.

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Новый сингл, получивший название «What About Us» - первый официальный сингл с грядущего альбома под названием «Beautiful Trauma», который Пинк собирается выпустить 13 октября. Пронзительная, очень личная композиция рассказывает о боли разрыва и несбывшихся надеждах. Эта энергичная работа заставляет вспомнить первые альбомы певицы-бунтарки.

Текст песни написала сама Пинк, а помогал ей Джонни МакДэйд, певец из группы Snow Patrol (и, кстати, жених актрисы Кортни Кокс).

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее солист The Rolling Stones представил две песни, в которых высмеял Brexit и политиков.