Задержанных в Крыму трех татар отпустили, одного оставили в изоляторе "из-за двух паспортов"

Российские оккупанты Крыма отпустили троих из четырех задержанных накануне крымских татар, одного оставили в КПЗ за якобы обнаружение у него двух паспортов.

Читайте такжеРоссийские силовики заблокировали улицу в селе Новокленово в оккупированном Крыму Об этом сообщает в Facebook общественная организация "Крымская солидарность". "Как нам стало известно, трех крымских мусульман, задержанных сегодня (10 августа - ред.) после обыска в их доме, отпустили домой", - говорится в сообщении.

Активисты рассказали, что после обыска в селе Новокленово Белогорского района четырех мусульман силовики доставили в Центр по противодействию экстремизму. Там у них проверяли документы и взяли отпечатки пальцев.

"После долгих раздумий ЦПЕшники решили отпустить троих мусульман (отца и двух его сыновей). Третьего сына Мадалимова Алима оставили на основании того, что во время обыска у него нашли два паспорта", - пишет "Крымская солидарность".

Соседи задержанных рассказали, что силовики в масках и с автоматами ворвались в дом мусульманина в 6 утра 10 августа. В доме находился муж, жена и 4 детей. ОМОН и Росгвардия приехали на трех автобусах, полностью оцепили улицу, соседей не выпускали из домов.

Как сообщал УНИАН, 10 августа утром в оккупированном Крыму вооруженные российские силовики блокировали улицу в селе Новокленово Белогорского района, где живут крымские татары.Позже стало известно, что там проводились обыски, после которых были задержаны четверо человек.