В ВР хотят ввести уголовную ответственность для россиян за незаконное пересечение границы

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона о внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы (№7017).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента, а его авторами являются лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов и заместитель председателя фракции, представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

Законопроектом предлагается Уголовный кодекс Украины дополнить статьей 331 "Незаконное пересечение государственной границы".

Согласно ей, пересечение госграницы Украины лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора, что противоречит национальным интересам Украины, любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или по документам, которые содержат недостоверные сведения, - наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

То же деяние, совершенное повторно или группой лиц, - наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с применением оружия, - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Как сказано в пояснительной записке, "нередкими становятся случаи, когда на территорию Украины незаконно проникают граждане государства-агрессора, в том числе, которые являются представителями военных и правоохранительных формирований, что также несет угрозу национальной безопасности Украины".

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"Очевидно, что незаконное проникновение на территорию Украины представителей государства-агрессора уже само по себе несет большую общественную опасность. Вместе с тем, действующее законодательство Украины предусматривает за такие действия только административную ответственность", - отмечают авторы законопроекта.

Они также отметили, что до 2004 года законодательством Украины за такие действия была предусмотрена уголовная ответственность. Однако в 2004 году соответствующая статья (331) Уголовного кодекса Украины была исключена.

"Однако сейчас существует общественная необходимость криминализации незаконного пересечения границы с определенными квалифицирующими признаками, что, в свою очередь, будет способствовать защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в пояснительной записке.