Херсонские врачи говорят, что не заражали детей прививками

Массовое заболевание детей острой респираторной вирусной инфекцией в Калининской школе-интернате Великоалександровского района (Херсонская область) не связано с пробой Манту, которую сделали детям накануне госпитализации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил главный врач Херсонской областной санитарно-эпидемиологической станции Василий СТРЯПАЧУК.

По его словам, результаты анализов, сделанных иммунофлюрасцентным экспресс-методом, свидетельствуют, что у 15% госпитализированных детей выявлен антиген группы «А». «Это обычное респираторное заболевание, которому СМИ уделили излишнее внимание. Вы (СМИ – УНИАН) заставили работать медицину Херсонской области в таком режиме, что мы работали и в выходные, и днем, и ночью. Но, может, это и к лучшему», - заметил В.СТРЯПАЧУК.

Он отметил, что результаты предварительные, поскольку точный диагноз будет установлен после проведения анализов на культуре клетки. В.СТРЯПАЧУК добавил, что анализ крови детей на вирус Н5N1 Херсонская областная СЭС проводить не будет, поскольку на это нет соответствующих средств. «В Украине такие анализы проводят лишь две лаборатории - Крымская противочумная и Киевская. У нас тоже есть тест-системы на случай осложнений. Но это дорого, и сегодня нет такой необходимости», - подытожил главный врач Херсонской областной СЭС.

В.СТРЯПАЧУК сказал, что, кроме детей, сейчас ОРВИ болеет 18 человек обслуживающего персонала, в том числе медсестра и директор Калининской школы-интерната №1 для детей с недостатками развития.

Как сообщал УНИАН, в Великоалександровскую центральную районную больницу из Калининской школы-интерната №1 с предварительным диагнозом «острая респираторная вирусная инфекция» госпитализированы 88 учащихся (1989-1997 г.р.) и один воспитатель.

Течение болезни - легкой степени тяжести. В очаге заболевания специалисты районной СЭС проводят комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.