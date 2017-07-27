В Житомире проведут музыкальный лагерь для 200 детей области

В Житомире для 200 детей области проведут 5-дневный музыкальный лагерь. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации. Как отмечается в сообщении, дневной музыкальный лагерь «Music Camp Internation» состоится с 28 августа по 2 сентября этого года.

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В течение 5 дней дети будут заниматься хоровым пением (выполнять 6 сочинений 4 языках - УНИАН) и овладевать двумя инструментами. 2 сентября состоится торжественный концерт в сопровождении профессионального симфонического оркестра.

К участию в лагере приглашаются дети в возрасте от 11 до 16 лет – музыкальное образование которых не является обязательным. Участие в мероприятии смогут принять школьники Житомирщины, а также дети, требующие особого внимания – дети из семей участников АТО и детей-сирот, из различных национальных общин.

О том, как зарегистрироваться для участия в лагере, можно узнать на сайте Житомирской облгосадминистрации.

Музыкальный проект реализуется под патронатом Людмилы Зубко, соорганизатора ГО "Житомир! Сделай громче!",- сказано в сообщении.

Лагерь организуется в рамках проекта "Music Camp International Ukraine", инициаторы которого стремятся изменить жизнь детей, общин и стран через музыку. Более 20 городов Украины уже приняли участие в этом проекте, который создала и воплотила в жизнь дирижер из США Констанция Фортунато.