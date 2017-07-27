С сентября в поликлиниках Житомира заработает информационная система "Поликлиника без очередей" - ОГА

С 1 сентября в поликлиниках Житомира в штатном режиме будет работать медицинская информационная система «Поликлиника без очередей». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

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«Сейчас идут наладочные работы, которые начались 1 июня. В систему вносятся графики, обучается персонал. Работаем по-максимуму, чтобы с 1 сентября система работала в штатном режиме», – сообщил заведующий Житомирской поликлиникой №2 Иван Дидык.

Также он добавил, что система будет работать в двух поликлиниках и амбулатории 1-й Житомирской городской больницы, в поликлинике 2-й городской больницы, а также в Житомирской городской детской поликлинике и ее филиалах.