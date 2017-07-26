В Одесской области активисты снова заблокировали работу Ширяевского райсуда

В Одесской области активисты сегодня снова заблокировали работу Ширяевского районного суда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе райсуда, в настоящее время «происходит фактическое блокирование» административного здания суда.

«Активисты фактически взяли в заложники судью и работников аппарата Ширяевского районного суда Одесской области. Действия лиц подпадают под признаки ряда преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины», - подчеркнули в пресс-службе.

В суде утверждают, что группа людей стучит в окна и двери здания, через щели дверей в помещение суда напустили слезоточивый газ, заблокировали работу суда, включили громкоговоритель.

«Выкрикивая различные лозунги, они выказывают пренебрежительное отношение, неуважение к суду», - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в суд уведомлений о проведении мирных акций не поступало.

Сейчас производства в суде не рассматриваются, в целях безопасности судьи и работников аппарата суда, работа Ширяевского районного суда Одесской области прекращена.

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Как сообщал УНИАН, 21 июля Ширяевский районный суд Одесской области заявил о захвате административного здания суда активистами общественной организации «Украина – это мы» и взятии в заложники судьи.

Лидер этой организации Виталий Голодок заявил УНИАН, что активисты и местные жители намерены штурмовать здание, так как в кабинете забаррикадировался судья Сергей Палий, на действия которого жалуются местные жители.

По словам Голодка, в вышеназванную организацию обратилось порядка 100 местных жителей, которые утверждают, что указанный судья, действуя через свою супругу, которая работает в нотариальной конторе, вымогает с сельчан по 5 тыс. долл. за узаконивание земли, которая «принадлежит этим людям».

Как утверждает Голодок, также Палий отменяет все «решения по нарушениям ПДД водителями» и пр.

Вечером активисты разблокировали здание суда в связи с исчезновением из него Палия. Голодок заявил, что судья «сбежал, возможно, переодевшись в полицейскую униформу».

25 июля советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что по факту блокирования здания Ширяевского райсуда начато уголовное производство по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 296 (хулиганство), 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), 377 (угроза или насилие в отношении судьи) Уголовного кодекса Украины.

Также решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений о правонарушении, предусмотренном ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений).