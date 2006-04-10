Милиция знает, кто ”заказал” Корбана

В Киеве 6 апреля в поезде «Киев-Луганск» в результате совместной операции сотрудниками МВД и СБУ был задержан уроженец Чечни, который подозревается в покушении на председателя наблюдательного совета депозитарно-фондовой компании «Славутич-Капитал» Геннадия КОРБАНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Владимир ЕВДОКИМОВ.

По его словам, у задержанного изъят фальшивый паспорт, но не «России и не Украины». Однако, гражданином какой страны, В.ЕВДОКИМОВ не уточнил.

Отвечая на вопрос журналистов, заместитель министра заметил, что сотрудникам милиции уже «ясно и понятно, кто заказчик и кто организатор» покушения на Г.КОРБАНА.

По словам В.ЕВДОКИМОВА, «не исключаем варианта, что участники или участник имели отношение к одной из политических партий, которая принимала участие в избирательной кампании 2006 года».

Вместе с тем заместитель министра отметил, что обвинения в заказе покушения на Г.КОРБАНА в адрес прокурора Днепропетровской области Владимира ШУБЫ безосновательные. При этом В.ЕВДОКИМОВ подчеркнул, что “Владимир Васильевич (В.ШУБА) активно участвует в раскрытии этого преступления”.

Кроме того, В.ЕВДОКИМОВ отметил, что МВД не чувствует какого-либо давления со стороны никакой политической силы, расследуя покушение на Г.КОРБАНА.

Также заместитель министра внутренних дел заметил, что теперь устанавливается количество лиц, принимавших участие в совершении преступления.

Как сообщал УНИАН, вечером 19 марта в центре Днепропетровска было совершено покушение на председателя наблюдательного совета депозитарно-фондовой компании «Славутич-Капитал», который в то время был кандидатом в депутаты Днепропетровского областного совета, Г.КОРБАНА. По информации Центра общественных связей Управления МВД Украины в Днепропетровской области, в 22.15 на телефон дежурной части Днепропетровского городского управления внутренних дел поступило сообщение от граждан, что несколькими минутами ранее неизвестный обстрелял автомобиль «Мерседес» у дома №4 на площади Шевченко в центре города. По данным свидетелей, неизвестный осуществил несколько автоматических очередей по автомобилю с крыши дома, расположенного во дворе указанного дома.

Как выяснилось, в обстрелянном автомобиле находились Г.КОРБАН и его охранник. Г.КОРБАН вследствие обстрела не пострадал, его охранник получил несколько ранений.

По факту покушения на убийство Г.КОРБАНА прокуратурой Жовтневого района Днепропетровское возбуждено уголовное дело по ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

20 марта в телевизионном интервью Г.КОРБАН заявил, что причастным к организации покушения на него может быть прокурор Днепропетровской области В.ШУБА.

28 марта В.ШУБА подал в Бабушкинский районный суд Днепропетровска иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Г.КОРБАНУ, в котором требовал признать информацию, распространенную 20 марта, ложной, унижающей его честь, достоинство и деловую репутацию.

4 апреля адвокаты Г.КОРБАНА заявили о «завуалированном» противодействии прокурора Днепропетровской области В.ШУБЫ расследованию покушения на их подзащитного.