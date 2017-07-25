В МИД РФ прокомментировали ситуацию с пленным в Украине военным Агеевым

В Министерстве иностранных дел России заявляют, что держат на постоянном контроле ситуацию со взятым в плен на Донбассе российским военнослужащим Виктором Агеевым. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"С удивлением прочитали в некоторых изданиях, что российские дипломаты, мол, не интересуются судьбой Агеева, удерживаемого украинскими властями. Якобы от российских представителей был всего лишь "один звонок начальнику колонии". Это не соответствует действительности. МИД России держит на постоянном контроле ситуацию со всеми российскими гражданами, у которых возникают проблемы в Украине, включая случай Агеева", - говорится в сообщении.

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В МИД РФ заверили, что, "как только 27 июня стало известно о его задержании, посольство России в Украине направило украинской стороне ноту с просьбой разрешить встречу консульского должностного лица с Агеевым в максимально сжатые сроки".

"МИД Украины разрешение дал, однако Управление СБУ в Луганской области, к которому, в соответствии с процедурой, обратилось Генконсульство России в Харькове, сообщило, что в связи с проведением "неотложных следственных (розыскных) мероприятий такая встреча возможна не ранее 24.07.2017 г.", - отметили в ведомстве.

Министерство призвало МИД Украины, в частности, предоставить "незамедлительный доступ консульских должностных лиц" к Агееву. "Российские диппредставительства в Украине находятся в постоянном контакте с адвокатом Агеева и делают все необходимое для обеспечения защиты прав задержанного россиянина", - заверили в МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, российского контрактника Агеева, 1995 года рождения, украинские военные задержали в составе ДРГ боевиков, обезвреженной 24 июня под Желобком в Луганской области.

28 июня в Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин Агеев в прошлом году "уволился в запас".

Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы он остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.

Мать Агеева в видеообращении, опубликованном российским изданием "Новая газета", просила президента Украины Петра Порошенко помиловать ее сына.

22 июля журналист российской "Новой газеты" Павел Каныгин, который вместе с матерью Агеева приехал в Украину и посетил военнослужащего, сообщил, что Агеева не посетил российский консул. "Мы узнали, что к Виктору даже не приезжал российский консул, за все это время, что он находится в СИЗО, к нему приезжал только Красный Крест", - отметил Каныгин.