В Одессе возле "Ланжерона" задержан подозреваемый в развращении малолетней девочки

В Одессе задержан мужчина, подозреваемый в развращении своей 7-летней родственницы. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 19 июля в полицию обратился одессит, ставший случайным свидетелем случившегося.

Читайте такжеВ Мариуполе пастор неканонической церкви изнасиловал и развратил 13 девочекПо словам заявителя, на склонах возле пляжа «Ланжерон», спускаясь к берегу моря, он увидел голую малолетнюю девочку, а рядом с ней – взрослого мужчину.

«Свидетель сразу обратился в отделение полиции и сообщил полицейским об увиденном. Немедленно отреагировав на сообщение, работники полиции установили все обстоятельства и участников указанного происшествия», - отметили в главке.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что 7-летняя девочка является внучкой супруги 34-летнего подозреваемого, который повел ребенка на прогулку.

«Установлено, что мужчина во время прогулки совершал развратные действия в отношении своей внучки, при этом, делал это не впервые», - акцентировали в главке.

Злоумышленник задержан, по указанному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса ("развращение несовершеннолетних").