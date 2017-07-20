Невозможность допросить Клименко существенно затрудняет следствие по делу Шеремета - МВД

Невозможность допросить бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко существенно усложняет следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Он сказал, что Шеремет "имел довольно активные контакты на территории Российской Федерации".

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"Какие - исследовать следственным путем сейчас невозможно для украинского следствия из-за характера нынешних отношений правоохранительных органов Украины и Российской Федерации, страны-агрессора. Так же, не стоит надеяться на какую-то правовую помощь от следственных органов страны-агрессора", - сказал Шевченко.

"В любом случае следствие очень хочет провести следственные действия с контактами на территории Российской Федерации. Хотя бы допросить Клименко, с которым встречался пострадавший незадолго до своей гибели и вел какие-то разговоры. Все это значительно усложняет следствие", - заявил Шевченко.

"Все эти контакты, в частности, на российской территории, исследовать сейчас следственным путем или допросить невозможно, так же как надеяться на помощь со стороны правоохранительных органов Российской Федерации. Это существенно усложняет следствие, но оно не стоит на месте и работает постоянно", - добавил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Национальная полиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, касающуюся убийства журналиста.