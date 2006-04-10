Иностранный капитал стал жертвой моды на Ющенко

Цена украинских банковских активов достигла своего пика и уже в ближайшем будущем можно ожидать ее снижения. Такое мнение высказал руководитель экономических программ «Центра исследований корпоративных отношений» Вячеслав БУТКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что с самого начала прихода иностранного капитал в украинский банковский сектор, цену отечественных банков во многом определяла «мода на «помаранчевое», мода на революцию, мода на ЮЩЕНКО». Тогда первым отреагировал фондовый рынок, который в марте 2005 года начал развиваться «просто сумасшедшими темпами» и опять-таки не без участия нерезидентов.

Потом дело дошло и непосредственно до банков. Первым стала покупка более чем за 1 млрд. долл. группой Raiffeisen International банка «Аваль». Тогда цена сделки удивила многих экспертов. При этом В.БУТКО считает, что, вероятно, новые акционеры «немножечко переплатили». «УкрСиббанк», проданный в конце прошлого года французскому BNP Paribas с коэффициентом 3,8, «стал следующей жертвой иностранного капитала». На сегодня практически завершены переговоры о покупке «Укрсоцбанка» итальянским Banca Intesa. Эксперт отметил, что итальянцы не были первыми, так как до них интерес к банку проявляли сначала французский Societe Generale, а потом «долго примеривался» венгерский ОТР банк, который даже успел «сделать обязывающее предложение на сумму 1,1 млрд. долл.». И все же, выбор был сделан в пользу Banca Intesa, после чего было подписано соглашение о продаже пакета акций в размере 85,42% уставного капитала АКБ «Укрсоцбанк», который оценен в 1,31 млрд. долл.

Последним приобретением иностранных инвесторов, стал «Индэкс-банк», который заключил соглашение с французским Credit Agricole о приобретении последним 98% акций украинского банка.

По мнению В.БУТКО, данная сделка, скорее всего, будет пиком продаж с точки зрения стоимости, так как показатели развития украинской экономики не дают оснований говорить о ее существенном дальнейшем росте. «Естественно, при снижении позитивных показателей и нарастании негативных стоимость всех украинских активов будет, возможно, незначительно, но неуклонно снижаться. Поэтому я думаю, что стоимость украинских банков будет тоже снижаться», - отметил В.БУТКО.

При этом сегодня «по рынку продолжает гулять информация» о будущей продаже «Брокбизнесбанка», да и ВАБанк «активно привлекает иностранный капитал». В.БУТКО считает, что индикатором спроса на украинские банки все-таки будет оставаться состояние экономики, и последние показатели ее развития дают возможность предположить, что спрос на украинские банки расти не будет. На протяжении 2-3 лет спрос будет оставаться на нынешнем уровне, добавил эксперт.