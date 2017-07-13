В Житомирском центре помощи бойцам АТО уже рассмотрели почти 6 тысяч обращений – ОГА

С начала работы центра помощи участникам антитеррористической операции при Житомирской облгосадминистрации уже рассмотрено 5 899 обращений от бойцов и членов их семей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, в центре помощи участникам АТО при Житомирской облгосадминистрации, по оперативным данным, уже рассмотрели 5 899 обращений от бойцов и членов их семей за все время его работы - с марта 2015 года по июль 2017 г.

В 2017 году в центр поступило 746 обращений, из которых полностью решено – 665, что составляет 89%.

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«Остальное не было решено в основном потому, что часто обращение участников антитеррористической операции включают в себя сразу несколько вопросов, решить которые одновременно просто невозможно», - пояснили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации.

Обращаются бойцы по разным причинам: получить консультативную помощь по санаторно-курортному лечению и стоматологическим услугам, медицинскому обслуживанию и материальной помощи. Также этих людей беспокоят вопросы профессиональной адаптации и поиске специальности, трудоустройства, пенсионного обеспечения, земельных и жилищных вопросов, юридических услуг, получение психологической помощи, и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, центр участников АТО при облгосадминистрации уже неоднократно организовывал экскурсии для детей бойцов.