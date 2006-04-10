Ожидается теплая погода, местами дожди

Погода на этой неделе в Украине, по прогнозам синоптиков, будет достаточно теплой.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 11 апреля температура ночью 3-8° тепла, днем 14-19°, в западных областях и на побережье морей 10-15°; в Карпатах ночью около 0°, днем 2-7° тепла. Без осадков, только в западных областях кратковременные дожди, местами грозы.

В то же время 12-13 апреля в связи с перемещением циклона с Балкан пройдут дожди, местами сильные, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях местами очень сильные дожди (только 12 апреля в восточных, а ночью и в северных, большинстве центральных областей и Приазовье без существенных осадков).

Также в эти дни в Украине ожидаются местами грозы; в центральных, восточных, южных областях и в Крыму местами град, 13 апреля шквалистое усиление ветра 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью 1-6° тепла, днем 5-10° тепла; на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 10-15° (в северных областях 7-12°), в восточных областях, а 12 апреля и в Крыму и Приазовье 14-19° тепла.

14 апреля в северной половине, 15 апреля в восточных областях, Крыму и Приазовье, 16 апреля на крайнем востоке страны, 17 апреля в западных областях дожди, местами грозы, на остальной территории преимущественно без осадков.

18-19 апреля в Украине кратковременные дожди с грозами, 20 апреля преимущественно без осадков.

Температура ночью 0-6° тепла, днем 8-14°.

Завтра в Киеве и области без осадков. Температура в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 15-17°; по области ночью 3-8° тепла, днем 14-19°.

12-13 апреля облачная погода с прояснениями. Утром, днем 12 апреля и на протяжении суток 13 апреля дождь, местами гроза (только ночью 12 апреля без существенных осадков). Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

14 апреля дождь, 15 апреля преимущественно без осадков. Температура ночью 0-6° тепла, днем существенно не изменится.