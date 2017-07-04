СБУ объявила в розыск пророссийского журналиста Чаленко

Служба безопасности Украины объявила в розыск украинского журналиста, известного своими пророссийскими высказываниями, Александра Чаленко, который с 2014 года проживает в России. Информация об этом размещена на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти".

Чаленко разыскивается управлением СБУ в Харьковской области по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

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Отмечается, что Чаленко скрывается от украинских правоохранительных органов с 22 января 2016 года. Есть постановление суда о разрешение на его задержание.

В Украине Александр Чаленко работал в газете "Сегодня", интернет-издании "Обозреватель", в России работает обозревателем на сайте Ukraina.ru.

Напомним, ранее заместителя городского головы Кривого Рога Евгения Удода объявили в розыск.