Экс-подчиненный Гриценко обнародовал зарплату замминистра

Заработная плата заместителя министра составляет около 12 тыс. грн. Об этом в интервью газете «Дело» от 10 апреля 2006 года сообщил экс-заместитель министра обороны Украины Вячеслав КРЕДИСОВ.

«Что касается заработной платы, то я хочу сказать, что уровень оплаты замминистров сегодня достаточно приличный даже для человека, занимающегося бизнесом. Как правило, я на руки получал около 12 тыс. грн. в месяц. Думаю, что это достаточно высокая зарплата», - сказал В.КРЕДИСОВ.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Кабинет Министров Украины на своем заседании принял постановление, которым освободил В.КРЕДИСОВА от должности заместителя министра обороны.

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