Мэр Ужгорода предупреждает об угрозе жизни Президента

Мэр Ужгорода Сергей РАТУШНЯК предупреждает об угрозе жизни Президента Украины в Ужгороде, поскольку аэропорт города не отвечает элементарным требованиям стандартов безопасности воздушного движения.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь городского председателя Ужгорода Олег ПОДЕБРИЙ, в обращениях к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и председателю СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркивается, что «жизнь главы государства в опасности, потому что, как известно, аэропорт города Ужгорода не отвечает элементарным требованиям стандартов безопасности воздушного движения».

«К такому выводу пришли в Министерстве транспорта и связи Украины еще в 2006 году. Этот вопрос неоднократно затрагивали и местные органы власти на государственном уровне. Мэр города Ужгорода Сергей РАТУШНЯК еще в ноябре 2006 года обращался к тогдашнему премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧА с письмом о перенесении Ужгородского аэропорта и обеспечении безопасности полетов. Даже решался вопрос размещения нового аэропорта на территории Середнянского сельского совета. Однако логического завершения этот вопрос так и не получил», - уточнил О.ПОДЕБРИЙ.

Учитывая такую ситуацию, по его словам, накануне рабочей поездки В.ЮЩЕНКО в Ужгород С.РАТУШНЯК вынужден был обратиться к председателю СБУ и Президенту Украины с предупреждением об опасности.

В письмах, в частности, говорится: «Так называемый аэропорт в Ужгороде является непригодным для приема реактивных самолетов с вместимостью более десяти человек по следующим причинам: непригодности длины и качества взлетной полосы; длительной преступной деятельности руководства аэропорта, которое сознательно годами не заключало договор аренды земли, не согласовывало в соответствии с действующим законодательством приаэропортную территорию, чем создало для себя источник коррупционного обогащения в виде многочисленных взяток при «согласовании» выбора земельных участков вокруг аэропорта; полной технической непригодности и изношенности радиолокационного оборудования, которое давно подлежит замене и утилизации».

В связи с вышеизложенным, говорится в письме С.РАТУШНЯКА, жизни и здоровью пассажиров, которые прилетают в аэропорт Ужгорода, угрожает большая опасность.

Как сообщал УНИАН, на субботу, 14 марта, запланирована рабочая поездка Президента В.ЮЩЕНКО в Закарпатье.