Сообщено о подозрении лицам, участвовавшим в захвате прокуратуры Бахмута в 2014 году

В Донецкой области сообщено о подозрении четырем лицам, принимавшим участие в захвате здания прокуратуры в Бахмуте в 2014 году, троим из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Читайте такжеВ Бахмуте задержали предпринимателя, который организовывал вещание пропагандистских телеканалов в районе АТОУстановлено, что 13 жителей Бахмута в середине апреля 2014 года, когда город временно находился под контролем боевиков террористической организации «ДНР», решили создать организованную вооруженную группу с целью совершения ряда преступлений. Они нападали на местных жителей, похищали чужое имущество и транспортные средства, хранили оружие, а также захватывали здания. В частности, члены указанной банды 30 мая 2014 года участвовали в захвате боевиками здания местной прокуратуры, в дальнейшем используя последнюю как место дислокации группировки.

В апреле 2017 года у фигурантов при обыске по месту жительства обнаружен и изъят оружейный арсенал: 8 реактивных пехотных огнеметов, 9 автоматов, противотанковая граната и более 15 тыс. патронов.

Действия подозреваемых квалифицированы по 9 статьям Уголовного кодекса, а именно: ст. 257 (бандитизм) ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством); ст. 28 (совершение преступления группой лиц); ст. 341 (захват государственных зданий) ст. 187 (разбой) ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека); ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) ст. 263 (незаконное обращение с оружием) ст. 260 (создание непредусмотренных законом вооруженных формирований).

Четырем членам банды объявлено о подозрении в совершении указанных преступлений. Троим из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Четвертый подозреваемый - организатор, как и другие 9 участников, скрываются от органов досудебного расследования (в отношении них материалы сейчас выделены в отдельное уголовное производство), сообщили в пресс-службе.

Досудебное расследование продолжается.