Москву устраивает газовое соглашение с Киевом

Россия не намерена пересматривать газовое соглашение с Украиной, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей ЛАВРОВ. Так он ответил на вопрос словацкой газеты "Правда" о намерении Юлии ТИМОШЕНКО, которая после выборов на Украине получила шанс сформировать правительство, пересмотреть недавнее соглашение с Россией по газу.

По словам С.ЛАВРОВА, «конечно, урегулирование «газового» спора в отношениях между Россией и Украиной пришлось не по душе некоторым украинским политикам, которые использовали его в качестве предвыборного “козыря”. Но это их право высказывать свою точку зрения. Мы, во всяком случае, не собираемся пересматривать подписанное 4 января с.г. Соглашение между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

Глава МИД РФ думает, что «эта логика в конечном итоге возобладает и в умах противников указанного Соглашения. Такой шаг был бы чреват повторением нового “газового” конфликта в Европе со всеми вытекающими последствиями. Убежден, что в таком повороте событий ни потребители, ни поставщики газа не заинтересованы».

На вопрос, не следует ли опасаться нового кризиса, из-за которого центрально-европейские страны могут вновь столкнуться с перебоями в поставках российского газа, С.ЛАВРОВ заявил: «Опасения стран Европы по поводу своей энергетической безопасности безосновательны. Российская сторона намерена твердо и неукоснительно выполнять все «газовые» договоренности с европейскими партнерами».

При этом С.ЛАВРОВ заверил, что «попытки приписать нам использование «энергетического оружия» и в целях политического давления лишены основания. В результате наших соглашений с Украиной энергобезопасность Европы только укрепилась: теперь поставки газа в Украину и его транзит в Европу разведены, возросла прозрачность наших отношений в этой сфере. Перевод топливно-энергетического сотрудничества на подлинно равноправную, взаимовыгодную и рыночную основу – это то, чего вы требовали от нас».

Текст интервью С.ЛАВРОВА словацкой газете «Правда» опубликован на официальном сайте МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, 4 января 2006 года НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» достигли договоренности о поставках российского газа в Украину, согласно которой Украина будет покупать российский газ по цене 95 долларов за 1 тысячу кубометров у компании «РосУкрЭнерго». В свою очередь «РосУкрЭнерго» покупает российский газ у «Газпрома» по цене 230 долларов за 1 тысячу кубометров. Высокая цена российского газа для «РосУкрЭнерго» компенсируется более низкой стоимостью газа из Средней Азии. При этом транзитная ставка за транзит российского газа в Европу увеличивается с 1,09, как это было раньше, до 1,6 доллара.

2 февраля НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» создали совместное предприятие ЗАО «УкрГаз-Энерго» для поставок газа в Украину. ЗАО «УкрГаз-Энерго» и компания «РосУкрЭнерго» подписали 5-летний контракт о поставках среднеазиатского и российского природного газа в Украину по цене 95 долл. за тысячу кубометров.

Лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно заявляла о намерении после парламентских выборов в Украъне пересмотреть это газовое соглашение. Так, 27 марта она заявила, что считает недопустимым существование компаний-посредников при поставках в Украину российского и туркменского газа. «Я не считаю, что между Украиной и Россией, Украиной и Туркменистаном нужен посредник. Нас соединяет одна надежная труба, и я не думаю, что нам нужно монтировать в нее какую-либо компанию, как бы она не называлась, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. – Я считаю, что мы приложим все усилия, чтобы перейти к прямым контрактам (контрактам на поставку российского и туркменского газа в Украину – УНИАН)».