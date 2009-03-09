На чердаке дома нашли экс-судью Зварича

Сегодня во Львове около 21.00 на чердаке одного из жилых домов сотрудники Службы безопасности Украины задержали экс-судью Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

“Игорь ЗВАРИЧ был задержан на чердаке, где он скрывался от сотрудников спецподразделения СБУ “Альфа””, - сказала она.

М.ОСТАПЕНКО также сообщила, что сотрудники СБУ передали И.ЗВАРИЧА следователям Генеральной прокуратуры, которые расследуют уголовное дело против него.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2008 года против председателя Львовского апелляционного админсуда И.ЗВАРИЧА Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков по месту работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда сотрудники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

В то же время сам И.ЗВАРИЧ заявил, что «уголовное дело против него сфабриковано».

15 декабря УСБУ во Львовской области объявило И.ЗВАРИЧА в розыск, поскольку он исчез из частной клиники, в которой находился на лечении.

18 декабря Верховная Рада дала согласие на его освобождение от должности и арест.

Заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявлял, что Генпрокуратура проверяет версию об уничтожении И.ЗВАРИЧА, поскольку его смерть могла быть выгодна многим.

По данным СМИ, И.ЗВАРИЧ подал два иска во Львовский окружной админсуд. В одном из них он просил отменить постановление Верховной Рады об освобождении его от должности судьи Львовского апелляционного админсуда, мотивируя это тем, что суд еще не признал его виновным во взяточничестве, поэтому нет оснований освобождать его от должности.

Другой иск касается отмены постановления Печерского районного суда Киева о предоставлении разрешения на задержание и арест И.ЗВАРИЧА.