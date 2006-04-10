Соглашение с ”РосУкрЭнерго” будет признано недействительным?

Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению дело о признании недействительным "газового" соглашения между НАК "Нефтегаз Украины", ОАО "Газпром" (Россия) и компанией "Росукрэнерго" (Швейцария), заключенного 4 января 2006 года в Москве. Об этом сегодня пишет газета "Дело" со ссылкой на постановление Хозяйственного суда Киева, копия которого есть в ее распоряжении, №26/103 "О возбуждении дела" от 27 февраля 2006 года.

В частности, газета пишет, что иск о признании недействительным договора подало ОАО "Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского" (г. Днепродзержинск), входящее в группу «Индустриальный союз Донбасса» (контролируют бизнесмены Виталий ГАЙДУК и Сергей ТАРУТА).

В газете отмечают, что источники в НАК "Нефтегаз Украины" подтвердили факт подачи такого иска. "Такой иск подан. Но вы поймите, требуя признания подписанного соглашения недействительным, они под угрозу ставят обеспечение природным газом всей страны", - отметил источник.

Старший партнер юридической фирмы «Магистр и Партнеры» Евгений КОРНИЙЧУК (компания оказывает юридическую поддержку НАК «Нефтегаз Украины») уже заявил, что уверен в том, что истец, скорее всего, проиграет. «Участниками соглашения являются иностранные компании. Юрисдикция Хозяйственного суда Киева не распространяется на участников подписанного договора. Но даже если допустить, что будет принято решение суда в интересах истца, возникнет проблема с выполнением решения суда», - говорит Е.КОРНИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, 4 января 2006 года НАК «Нефтегаз Украины» и ОАО «Газпром» достигли договоренности о поставках российского газа в Украину, согласно которой Украина будет покупать российский газ по цене 95 долларов за 1 тысячу кубометров у компании «Росукрэнерго». В свою очередь «Росукрэнерго» покупает российский газ у «Газпрому» по цене 230 долларов за 1 тысячу кубометров. Высокая цена российского газа для «Росукрэнерго» компенсируется более низкой стоимостью газа из Средней Азии. При этом транзитная ставка за транзит российского газа в Европу возрастает с 1,09, как раньше, до 1,6 доллара.

Согласно подписанному 4 января в Москве соглашению, 2 февраля НАК «Нефтегаз Украины» и «Росукрэнерго» создали совместное предприятие ЗАО «Укргазэнерго» для поставок газа в Украину.

ЗАО «Укргазэнерго» и компания «Росукрэнерго» подписали 5-летний контракт о поставках среднеазиатского и российского природного газа в Украину по цене 95 долл. за тысячу кубометров.