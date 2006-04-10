Как попались контрабандные четверть миллиона

Попытки контрабандного ввоза бытовой техники стоимостью почти 286 тыс. грн. пресекли работники Чопской таможни и Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, согласно предварительной информации, таможенники имели достаточно оснований для более тщательной проверки одной из внешнеэкономических операций по ввозу бытовой техники.

Согласно товаросопроводительным документам, двумя грузовиками на территорию Украины из Венгрии ввозились в одном случае 350 единиц бытовой техники, бывшей в употреблении, стоимостью 37 тыс. 976 грн., а в другом – 278 единиц стоимостью 37 тыс. 465 грн. Однако после проверки и ответа венгерских таможенников на запрос украинских коллег оказалось, что в действительности в первом случае в Украину ввозились 1 тыс. 208 единиц бытовой техники стоимостью 176 тыс. 250 грн., а во втором – 21 тыс. 719 единиц стоимостью 109 тыс. 680 грн.

Аппаратура и транспортные средства, на которых ее незаконно перевозили, изъяты. Составлен протокол о нарушении таможенных правил.