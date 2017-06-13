Суслова: Минздрав готов отменить приказ о 450 запрещенных для женщин профессий

Министерство здравоохранения готово отменить приказ №256, который устанавливает список запрещенных профессий для женщин. Соответствующий приказ Минздрава вынесен на общественное обсуждение. Это стало возможным благодаря мощной информационной кампании под лозунгом «Женщина может все!» и поддержке со стороны Кабинета министров. Об этом сообщила народный депутат, инициатор всеукраинской кампании по борьбе с трудовой дискриминацией «Женщина может все!» Ирина Суслова.

Читайте такжеПочему в Украине женщинам до сих пор запрещено 450 профессий (видео)п«Уже четвертый месяц совместно с единомышленниками убеждаю политиков и управленцев в необходимости отменить дискриминационные приказы Минздрава, которые отнимают у женщин свободу выбора. Речь идет о двух документах. Приказ №256 1993 года сформировал список из 450 профессий, куда женщинам вход запрещен. Среди них машинисты метро, ​​водители автобусов, пожарные и тому подобное. Приказ №241 определил предельные нормы подъема грузов для женщин, которые составляют 7-10 кг, что автоматически закрывает им дорогу ко многим профессиям», - сообщила Ирина Суслова.

По ее словам, она лично обращалась к председателю правительства Владимиру Гройсману, министру Кабинета министров Александру Саенко, руководителю Минздрава Уляне Супрун, международным организациям с просьбой посодействовать тому, чтобы позорные дискриминационные приказы были отменены. Также в соцсети в поддержку этой инициативы развернулся флешмоб #Жінкаможевсе, ряд политиков публично выступили за восстановление равных возможностей мужчин и женщин в трудовой сфере.

«Сегодня у нас первая большая победа. Министерство здравоохранения готово отменить приказ №256 о перечне запрещенных для женщин профессий. Соответствующий проект приказа Министерства вынесен на общественное обсуждение, которое продлится не менее месяца. Прошу всех людей, для которых защита подлинного равенства и достоинства является не пустым звуком, поддержать ликвидацию дискриминационных рудиментов советской эпохи. Надеюсь, свое веское слово скажет и общественный сектор и уже вскоре приказ №256 станет историей», - отметила Ирина Суслова.

Она подчеркнула, что намерена продолжать борьбу за отмену второго дискриминационного приказа Минздрава №241.

«Поэтому кампания«Женщина может все!» не заканчивается. Мы доказали, что вместе являемся силой, с которой считаются должностные лица. Наша цель - гарантия свободы выбора для женщин. Это не значит, что завтра все женщины станут литейщиками или лесорубами, но правовое поле должно быть одинаковым для всех и гарантировать для женщин и мужчин равные стартовые условия», - заявила Ирина Суслова.