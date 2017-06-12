В Киеве активисты и ветераны АТО поддержали российскую оппозицию митингом (фото)

В Киеве ряд представителей добровольческих батальонов – ветеранов АТО, а также общественные активисты провели митинг в поддержку акций российской оппозиции.

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Как сообщил Радио Свобода координатор киевского митинга, председатель общественной организации «Национал-патриотическое движение Украины» Михаил Ковальчук, ветераны и участники боевых действий на Востоке решили поддержать антикоррупционные акции российской оппозиции, о которых узнали накануне из социальных сетей.

«Сегодня мы собрались с друзьями и решили поддержать россиян, которые хотят быть свободными, которые борются за правду и которые уважают себя и другие нации. Среди нас – ветераны АТО, активисты, пришли неравнодушные люди», – сообщил Ковальчук.

В акции, продолжавшейся в парке Славы, приняли участие около пятидесяти человек.

Как сообщал УНИАН, в Москве в толпе митингующих кто-то распылил перцовый газ. Полиция при этом оснащена противогазами. В центре Москвы тысячи россиян скандировали "Раз, два, три, Путин уходи", "Россия без Путина", "Путин - вор", "Медведева в отставку", "Свободу Алексею Навальному". Задержание сопровождается лозунгами "Позор". Кроме того, в Москве на митинге произошли столкновения, в соцсетях выкладывают видео, на которых полиция избивает протестующих дубинками. Тверская перекрыта несколькими рядами полиции.