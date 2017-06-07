Житомирские спортсмены завоевали первенство на чемпионате Киевской области по пауэрлифтингу

Житомирские спортсмены завоевали первенство на открытом чемпионате Киева и Киевской области по пауэрлифтингу и отдельным упражнениям UPC-2017.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, проходили соревнования 2-4 июня в Киеве.

Житомирскую область представляли неоднократные победители и призеры различных чемпионатов и турниров: клуб Житомира «Крейзи Джек» и радомишлянин, депутат Житомирского областного совета Николай Григорьевич, а также малинчанин, руководитель управления Держспоживслужбы в Радомышльском районе Виталий Филоненко, который участвовал в соревнованиях как участник и тренер.

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Григорович завоевал золото и серебряную медаль, подтвердив норматив на звание мастера спорта.

Тренер и участник соревнований Филоненко завоевал золото и серебро по жиму лежа и экстремального жима.

Как сообщал УНИАН, в Житомире начались велогонки на скорость среди детей от 2-х до 12 лет "Дивогонка – Весна 2017".