Работники ХМЗ захватили первый этаж Херсонской ОГА

Работники ООО «Херсонский машиностроительный завод» (ХМЗ) захватили первый этаж здания Херсонской областной государственной администрации и областного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, около 500 рабочих ХМЗ пришли сегодня в 9.00 к зданию ОГА и областного совета в центре Херсона и требовали встречи с руководством ОГА и совета для решения вопросов выплаты задолженности по зарплате.

Часть пикетчиков, около 200 человек, пригласили в малый зал ОГА на первом этаже здания для встречи с председателем облгосадминистрации Борисом СИЛЕНКОВЫМ. Губернатор объяснил работникам ХМЗ, что со стороны администрации уже сделано все, что в ее компетенции: вопрос сейчас находится на уровне правительства и решается, но для решения проблемы нужно время. Однако разговор с обеспокоенными отсутствием денег людьми происходил на повышенных тонах.

После встречи люди отказались покинуть административное здание. Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель независимого профсоюза «Петровец» Леонид НЕМЧЕНОК, «мы захватили первый этаж администрации и будем удерживать до тех пор, пока не выполнят наши требования: выплатят долги по зарплате и начнет работать предприятие». По мнению Л.НЕМЧЕНКА, люди готовы удерживать здание до 3-4 суток.

На данное время на место происшествия прибыл руководитель областного Управления госохраны. Также ожидают прибытие прокурора области, который должен объяснить людям, как проходит расследование в отношении должностных лиц ХМЗ.

Как сообщалось, ранее, 3 февраля, работники ХМЗ, которым предприятие задолжало до 5,5 млн. грн. зарплаты, захватили административное здание завода. С того времени продолжаются протесты работников завода. На данное время владелец ХМЗ погасил приблизительно 0,92 млн. грн. долга.