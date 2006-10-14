Ющенко поздравил с 64-летием создания УПА участников освободительного движения

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил участников украинского освободительного движения по случаю 64-й годовщины создания Украинской повстанческой армии.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, в приветствии говорится: “В годы Второй мировой войны десятки тысяч участников национального освободительного движения совершили героический подвиг, отстаивая независимость Украины. Среди них – множество воинов Украинской повстанческой армии. С лозунгом «Свобода или смерть!» они уверенно шли в бой, отдавали свою жизнь во имя Родины.

Вас, дорогие ветераны освободительного движения, не сломали ни длительные годы изнурительной борьбы, ни сталинские репрессии. В самые тяжелые времена вы оставались под сенью и защитой Пресвятой Богородицы, брали силы из неисчерпаемого колодца – Украинской национальной идеи. Мы склоняем головы перед вашим мужеством и силой духа”.

“Сегодня ветераны УПА снова в строю. Они – активные участники общественной жизни, живой пример для молодого поколения, которому предстоит развивать собственное государство, утверждать идеалы свободы, демократии и соборности.

Слава Украинской повстанческой армии уже стала легендой, которая золотыми буквами вписана на скрижалях истории нашего государства и навсегда останется в памяти народа”, подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО пожелал ветеранам УПА крепкого здоровья, добра и счастливого долголетия.