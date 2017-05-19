Боевики возобновили пропуск граждан через пункт пропуска "Гнутово"
14:05, 19 мая 2017Общество
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Сегодня около 9 часов утра без каких-либо причин боевики прекратили пропуск граждан через КПВВ.
Пункт пропуска "Гнутово" снова открыт для пересечения / REUTERS
Боевики возобновили пропуск граждан и транспортных средст через КПВВ "Гнутово". Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
"Сейчас пропуск через линию разграничения граждан и транспортных средств в направлении КПВВ "Гнутово" восстановлено. Контрольный пункт въезда-выезда работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, сегодня около 9 часов утра без каких-либо причин боевики прекратили пропуск граждан и транспортных средств через линию разграничения напротив контрольного пункта въезда-выезда «Гнутово».
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