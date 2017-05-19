Боевики прекратили пропуск через КПВВ "Гнутово" без объяснения причин

Сегодня около 9 часов утра без каких-либо причин российские наемники прекратили пропуск граждан и транспортных средств через линию разграничения напротив контрольного пункта въезда-выезда «Гнутово».

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В связи с этим решением штаба АТО контрольно-пропускные операции на КПВВ «Гнутово» были временно приостановлены. Отмечается, что среди граждан, которые следуют через линию разграничения, проводится разъяснительная работа.

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«Усилены меры безопасности и проинформированы представители ОБСЕ», - добавили в ведомстве.

Отметим, ранее сообщалось, что боевики не пускают патрули ОБСЕ к границе Украины и РФ.