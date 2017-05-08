Что не показывают учебники: в Киеве прошел военно-исторический фестиваль
Фестиваль в Пирогово показал те стороны Второй мировой войны, которые не показывают учебники истории.
7 мая в киевском Пирогово состоялся военно-исторический фестиваль, в ходе которого воссоздали события и быт периода Второй мировой войны.
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Как рассказали организаторы, миссия фестиваля - показать те стороны Второй мировой войны, которые не показывают учебники истории.
Формат фестиваля - "живой музей", то есть воспроизведение быта военно-полевых лагерей представителей разных армий времен Второй мировой войны, размещение военно-полевого госпиталя, военный автопарк, три реконструкции боя, ретро матч по регби.
Организаторами фестиваля являются объединение клубов военно-исторической реконструкции. Он проходит при поддержке исторического и географического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченка, исторического факультета Одесского национального университета.