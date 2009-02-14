Ученые-медики за введение комбинированных вакцин

Ведущие украинские ученые-медики выступают за расширение введения современных комбинированных вакцин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В Минздраве отмечают, что ученые-медики выступают за научно обоснованные подходы в вопросе иммунопрофилактики.

В частности, медицинские эксперты отмечают, что в странах Европейского Союза в календарях прививок вместо моновакцин, которые использовались раньше, применяют комбинированные вакцины, которые принадлежат к препаратам, полученным по новейшим технологиям. К преимуществам комбинированных вакцин ученые относят: возможность прививать детей для профилактики одновременно нескольких инфекций; уменьшение инъекционной нагрузки на реципиент вакцины и количества визитов ребенка к врачу; уменьшение попадания в организм привитому вспомогательных веществ (консерванты, стабилизаторы и тому подобное) и тому подобное.

Благодаря введению в Украине комбинированных вакцин ребенок за первые 2 года жизни получает 9 инъекций вместо 17. Ученые настаивают, что среди комбинированных вакцин для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции, которые включены в календарь прививок, предпочтение следует отдавать препаратам с ацелюлярным коклюшным компонентом, которые имеют значительно меньшую реактогенность по сравнению с вакцинами с цельноклеточным коклюшным компонентом.

“Учитывая научные данные, отечественные специалисты считают целесообразным для профилактики эпидемически актуальных для Украины инфекционных болезней расширить введение современных комбинированных вакцин, которые соответствуют мировым требованиям и действующему календарю профилактических прививок нашей страны”, говорится в сообщении Минздрава.