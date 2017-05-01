В Сумах более тысячи человек приняли участие в "Велодне"

В Сумах сегодня более тысячи горожан приняли участие в акции "Велодень", которая призвана популяризировать велосипедное движение.

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Как передает корреспондент УНИАН, участники акции на различных велосипедах проехались колонной по набережной реки Стрелка, по улицам Харьковской, Прокофьева и Героев Сумщины, а также по Покровской площади.

Перед стартом велосипедистам напомнили основные правила дорожного движения. За безопасностью также следили несколько автомобилей патрульных инспекторов полиции.

Своей акцией велосипедисты пытались привлечь внимание сумчан к здоровому образу жизни и еще раз напомнить властям об отсутствии в областном центре велодорожек, из-за чего Сумы уже попадали во всеукраинский антирейтинг.

По словам активиста Сергея Малюка, программа "Два колеса", имеющая целью создание в областном центре 15 велодорожек длиной 23,5 километра, которые объединили бы различные районы Сум, не действует в городе с момента ее принятия в 2013 году.

По оценкам местных СМИ, сегодня в Сумах в акции приняли участие от одной до двух тысяч сторонников велосипедного движения.