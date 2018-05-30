Веложизнь без велодорожек

Маломальские шаги по улучшению жизни жителей мегаполисов украинские чиновники любят представлять для общественности в виде небывалой благодетели, мол, делают для населения все «как в Европе». Но, как показывает практика, это не совсем так. К неудавшимся реформам, к примеру, можно отнести поддержку и развитие велодвижения в Украине.

«Я передвигался по многим городам, - рассказал профессиональный велосипедист из Мукачево Артем Топчанюк. – Вот, во Львове построили несколько велодорожек, но им далеко до европейских стандартов. Они не сходятся в единую сеть, не соответствуют по ширине, могут внезапно закончиться у бордюра… Но нам предлагают радоваться и этому».

В то же время в Европе велосипедное движение имеет большее значение, чем другой транспорт, считает спортсмен. «В Финляндии, например, рядом с каждым городом есть байкпарк. Там куча веломаршрутов на выбор для разных категорий - от продвинутых райдеров до бабушек и дедушек».

С таким мнением согласен и велолюбитель из Харькова Александр Марков. По его словам, даже если велодорожки и появляются в украинских городах, многие пешеходы делают вид, что не понимают, для чего они предназначены. «Если едешь по общей дороге, водители часто не пропускают, поворачивают, как будто тебя нет. А по нашей велодорожке (в Харькове существует только одна велодорожка в центре, длиной всего 1 км – УНИАН) постоянно ходят пешеходы, некоторые люди не понимают, для чего она. В Европе за это штрафуют», - отметил велосипедист.

В то же время, по данным Ассоциации велосипедистов Киева, с каждым годом количество желающих пересесть на экологически чистый и полезный для здоровья вид транспорта растет. Так, в прошлом году велосипедистов в столице стало больше на 10%, а в выходные дни – на 33%. По словам президента Киевской городской федерации велосипедного спорта Дениса Шолудько, в прошлом году федерация даже собралась восстановить четыре велобазы в столице. Но бюрократические сложности не позволили планам воплотиться в жизнь. «Были и меценаты, были и ребята, желающие помогать, личные деньги... Мы подали документы в соответствующие органы - ответа нет», - рассказал он.

Вместе с тем, растет и количество ДТП с участием велосипедистов. Так, согласно данным Ассоциации велосипедистов Киева, в 2015 году произошло 187 происшествий, в которых пострадало 95 человек. К счастью, никто не погиб. В 2014 году таких ДТП было 139, в 2013-м – 125.

Зачастую, на помощь велосипедистам, попавшим в аварию в Киеве, помимо полиции и «скорой», приходят волонтеры организации «Мотохелп». «У нас работает сарафанное радио. Так как мы работаем довольно давно, нас много кто знает», - рассказал директор компании Дмитрий Буренин.

По его словам, и скутеристы, и мотоциклисты, и велосипедисты знают контакты волонтеров и, даже просто проезжая мимо ДТП, сообщают в «Мотохелп» о происшествии. Представителей организации приглашают в качестве парамедицинской поддержки или маршалов во время соревнований и чемпионатов. Также волонтерам часто приходится быть свидетелями аварий, иногда они помогают полиции как понятые, сопровождают потерпевшего до больницы, контролируют процесс организации медпомощи и помогают врачам связаться с родственниками.

«По ДТП мы оказываем бесплатную медицинскую и юридическую помощь», - рассказал Дмитрий.

Собственно, под эту деятельность в текущем году волонтеры впервые выиграли канадский грант.

Возвращаясь к проблемам велосипедистов, самым распространенным видом ДТП с их участием, является наезд. На втором месте – столкновение велосипеда с другим видом транспорта. И третье место – наезд на стоящее транспортное средство. Главным образом, все это происходит из-за отсутствия в городах должной велоинфраструктуры.

Совсем недавно на собственном опыте это мог прочувствовать мэр Киева Виталий Кличко – столица живо обсуждала его попытки добираться на работу на велосипеде. Попытки не всегда удачные, но открывающие перспективы того, что городские власти, наконец, узнают, каково это – быть столичным велосипедистом, и решение проблем обладателей двухколесного транспорта сдвинется с мертвой точки. Но мэра хватило ненадолго, поскольку на прошлой неделе он уже вовсю тестировал новую службу такси.

Вместе с тем, это не помешало столичному градоначальнику 1 июля передать сотню современных велосипедов патрульной полиции Киева. «Надеюсь, теперь полицейские смогут более оперативно и эффективно работать, передвигаясь по городу на велосипедах, следить за соблюдением правопорядка в общественных местах», - сказал Кличко.

Мэр также сообщил, что проект по приобретению «железных коней» для столичных полицейских был профинансирован за счет спонсоров и обошелся в более 40 тыс евро… Правда, не уточнил, на каких именно веломаршрутах киевляне смогут увидеть новый «лисапетный батальон».

Так, когда Киев готовился к проведению Евро-2012, столичная власть обещала опутать город веломаршрутами (общая протяженность запланированных 17 велодорог должна была составить 161 км). Но не сложилось. В результате, на сегодня столица Украины может предложить сторонникам здорового образа жизни 7 велодорожек. Вроде бы. Потому что на деле, например, велодорожка на проспекте Бажана, которая строилась к Евро-2012, местами заводит велосипедистов в киоски, ограждения подземных переходов или просто зияет открытым люком. Другая дорожка шириной 2,5 м на проспекте Победы имеет двухстороннее движение, но в некоторых местах «ныряет» в подземные переходы, на ней регулярно паркуются нерадивые автомобилисты, а в качестве преград на веломаршруте можно лицезреть (куда там МАФам с Позняков) даже биотуалет.

Но особо стоит отметить «маршрут здоровья» на Трухановом острове. Именно на эту велодорогу обещал направить первые велопатрули начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля. Здесь шикарная трасса - ровная и широкая. На дороге - ограничительные знаки для автомобилей. Это пешеходная зона, и для тех авто, кому разрешен въезд в нее, допустимая скорость движения - не более 20 км в час. В выходные дни катается большое количество людей, в том числе, с детьми. Однако ехать даже по обочине просто страшно. Авто (отнюдь не машины экстренных служб) не соблюдают ПДД, разгоняются не только на прямой дороге, но и на поворотах. Неопытный велосипедист доезжает до конца трассы еле живой от страха. А ДТП в уик-энд происходят несколько раз в сутки. «Я думаю, это вопрос контроля ПДД, а также сознательности водителей. Согласно Закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», на том же веломаршруте, что пролегает через Труханов остров, будет внедрена автоматическая фиксация нарушения правил дорожного движения. Это решит проблему с превышением водителями скорости в 20 км/ч», - считает координатор работы Ассоциации велосипедистов по Киеву, советник городского головы по вопросам развития велоинфраструктуры Ксения Семенова.

Впрочем, выглядит подобное заявление чистым издевательством, считают велосипедисты. Дело в том, что еще год назад Виталий Кличко обещал запретить движение транспорта на Трухановом острове. «Труханов остров нужно сделать действительно пешеходной зоной. Киевляне и гости столицы должны ездить здесь на роликах, велосипедах... Хотя стоит знак пешеходной зоны, автомобилисты его полностью игнорируют, а Киевпарксервис не обращает на это никакого внимания», - возмущался мэр в 2015 году.

К лету 2016 ситуация «улучшилась» тем, что Киевпарктранссервис установил на въезде/выезде из пешеходной зоны шлагбаум. И цена вопроса для проезда «с ветерком» по закрытой вроде бы территории – всего 75 гривен. «Уважаемый Виталий Кличко, так задумано в парковой зоне? Для чего был поставлен шлагбаум, если на Труханов все равно заезжает намеренное количество авто, а потом образовывается пробка?», - написал на своей странице в социальной сети киевлянин Алексей Скип, разместив видео огромной пробки «на выезд» в минувшие выходные.

А пока киевляне ожидают ответа от городских властей на этот «крик души», есть для велосипедистов и одна хорошая новость - во вторник, 5 июля, в столице заработает первый муниципальный велопрокат. По информации Ассоциации велосипедистов Киева, запускает его немецкая компания Nextbike (охватывает сотни городов в 16 странах, а с марта текущего года сеть работает во Львове). Но, в свете вышесказанного, поможет ли все это Киеву встать в один ряд с велосипедными мегаполисами Европы – большой вопрос.

Ольга Ерохина, Татьяна Стежар