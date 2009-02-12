8 моряков, освобожденных из пиратского плена, вернулись в Украину

14:10, 12 февраля 2009
Общество
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"Bosphorus Prodigy" захватили 16 декабря

Освобожденные из пиратского плена украинские моряки судна «Bosphorus Prodigy» прибыли в Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

В частности, сказано в сообщении, сегодня в 05.30 по киевскому времени 8 граждан Украины - членов экипажа судна «Bosphorus Prodigy» вылетели рейсовым самолетом авиакомпании «Аэросвит» из аэропорта Абу-Даби (с остановкой в городе Дубай) и в 11.20 прибыли в аэропорт «Борисполь».

В аэропорту соотечественников встретили сотрудники сектора Департамента консульской службы МИД Украины. Украинским морякам было предоставлено содействие в прохождении пограничного и таможенного контроля и пересадке на внутренний авиарейс в Симферополь.

Как сообщал УНИАН, турецкое судно "Bosphorus Prodigy", захваченное пиратами во время прохождения Аденского залива 16 декабря 2008 года, было освобождено в ночь на 3 февраля с.г. В состав экипажа входили 8 граждан Украины и трое граждан Турции.

 

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