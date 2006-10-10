Украинские журналисты почтили память Анны Политковской

Сегодня на территории Российского консульства во Львове представители львовских СМИ почтили минутой молчания и зажжением свеч память российской журналистки, обозревателя “Новой газеты” Анны Политковской, которая 7 октября была убита в Москве.

Как передает корреспондент УНИАН, генеральный консул РФ во Львове Евгений ГУЗЕЕВ поблагодарил журналистов за то, что они пришли разделить с российским народом скорбь по погибшей журналистке.

При этом председатель Львовского независимого медиапрофсоюза Богдан КУФРИК отметил, что “журналисты Львовской области пришли в консульство Российской Федерации, поскольку это небольшая часть России во Львове”. “Надеемся, что это – последнее убийство журналиста в России. Оно повлечет волну протеста российских журналистов. Анну Политковскую связывали с нашим государством украинские корни. Ее отец родом с Черниговщины, ее девичья фамилия – Мазепа”, - отметил Б.КУФРИК.

Как сообщал УНИАН, сегодня около посольства России в Киеве украинцы зажгли свечи в память об убитой российской журналистке Анне Политковской.

В 13.00 по киевскому времени около посольства собрались около 70 человек, в основном журналистов.

Они принесли к посольству цветы и зажгли свечи. Участники акции держали в руках портреты А.Политковской и ее переведенную на украинский книгу «Вторая чеченская». Журналисты прочитали несколько отрывков из этой книги, после чего возложили цветы и поставили свечи к забору посольства.

Участники митинга-реквиема почтили память А.Политковской минутой молчания.

Посольство России охранялось усиленным отрядом милиции, но милиционеры не препятствовали участникам акции.

Как сообщал УНИАН, А.Политковская была убита 7 октября в подъезде своего дома в Москве.

Сегодня в 14.30 по московскому времени начались похороны А.Политковской на Троекуровском кладбище в Москве.