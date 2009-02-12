«Фаина» встала на рейд в Момбасе

Украинское судно «Фаина» встало сегодня на рейд неподалеку от кенийского города- порта Момбаса, сообщает ИТАР-ТАСС.

Эта стандартная процедура заключается в проверке документации и соблюдении прочих формальностей, предшествующих прибытию судна в сам порт для разгрузки. По имеющейся информации, к судну уже вышла лодка, на которой находятся судовладелец и его представители. В порт уже прибыли высокопоставленные представители кенийских властей, в том числе глава МИД и министр обороны Юсуф Хаджи.

Газета.ру