Лолита прокомментировала троллинг СБУ с пикантным фото певицы

Российская певица Лолита Милявская отреагировала на публикацию своего пикантного снимка на странице СБУ в Twitter.

"Я понимала, что сразу польётся на меня куча всего с той стороны, от заряженных людей, не от обычных нормальных граждан Украины и России, а от этих вот, специально сидящих на зарплате", - заявила Лолита "Говорит Москва".

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По словам певицы, эту фотографию обнаружил ее муж и удивился, что это на сайте СБУ. "Первое, что он мне сказал, когда я проснулась: есть фотография, но грудь не твоя. Я честно посмотрела – но грудь-то не моя! Поэтому все, кто знает меня близко, и зрители, могут сравнить – конечно, формы разные", - уверяет Лолита.

Как сообщал УНИАН, ранее в аккаунте СБУ в Twitter появился откровенный снимок певицы Лолиты с надписью "Нехай щастить".

Напомним, российскую певицу Лолиту 23 апреля не пропустили через границу в Конотопе, сняв с поезда. После посещения оккупированной Керчи через закрытые КПВВ в 2015 году въезд в Украину ей запрещен на три года.